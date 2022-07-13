زوجة ليفاندوفسكي تزيد الجدل حول انتقال البولندي إلى برشلونة!

زوجة ليفاندوفسكي تزيد من التكهنات حول انتقال المهاجم البولندي إلى برشلونة.

زادت آنا ليفاندوفسكي، زوجة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، من التكهنات الخاصة بانتقال اللاعب إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير الواردة من ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن برشلونة يقترب من إكمال التعاقد مع ليفاندوفسكي، حيث أبدى النادي الكتالوني استعداده لدفع 50 مليون يورو إلى بايرن ميونخ.

وعاد ليفاندوفسكي بالفعل إلى تدريبات بايرن ميونخ التحضيرية للموسم الجديد، ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم، الأربعاء، الأخيرة له مع النادي البافاري.

ويعد التعاقد مع ليفاندوفسكي هدفًا رئيسيًا بالنسبة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز خط الهجوم بلاعب يملك الخبرة والقدرة على إنهاء الهجمات بصورة مثالية.

وأضافت زوجة ليفاندوفسكي المزيد من الوقود إلى نيران انتقال اللاعب إلى برشلونة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وردت آنا ليفاندوفسكي على سؤال من أحد المتابعين، عما إذا كانت هي وعائلتها سينتقلون إلى برشلونة في أي وقت قريب، وأجابت: "أود أن أعرف ذلك أيضًا".

وتمكن برشلونة مؤخرًا من التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، هم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن والبرازيلي رافينيا، لينجح بذلك في تعزيز صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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