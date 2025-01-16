زوجة لاعب ريال مايوركا تفجرها: ما حدث في السعودية يشبه "قبلة روبياليس!"

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا أسالت الكثير من الحبر

ادعت كريستينا بالافرا، زوجة لاعب ريال مايوركا داني رودريجيز أنها قد تعرت للعديد من المضايقات هي وبعض المشجعين لريال مايوركا بعد انتهاء مباراة الفريق ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني، ووجدت صعوبة كبيرة في الخروج بأمان من المدرجات.

هذا الأمر أثار رد فعل من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان أمس، لكن يبدو أن بالافرا تطلب ما هو أكثر من الاستنكار وما إلى ذلك.

نشرت بالافرا على حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطالبات بردود فعل أقوى على الموقف، مشبهة ما حدث معها هي وزوجات اللاعبين بـ"قبلة روبياليس" لجيني هيرموسو.

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وقالت على إنستجرام: "عندما حدثت القبلة في كرة القدم النسائية، كان هناك رد فعل قوي على التحرش، الآن نرى كيف يتم نقل بطولات مثل كأس السوبر إلى أماكن عانت فيها النساء من التحرش، مما يحد من حريتنا وسلامتنا".

وأخيرًا، أوضحت بالافرا أنها "تريد أن تتمكن من حضور هذه الأحداث في المستقبل دون خوف" ودعت إلى "التماسك واحترام الجميع".. وأضافت: "يبدو أن المال يغطي كل شيء".