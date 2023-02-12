زوجة كريستيان أتسو تناشد بريطانيا المساعدة والقبض على مقاول بنايته

غانا تبتهل من أجل سلامة كريستيان أتسو

ما زالت الصلوات والابتهالات ترفع في غانا والعالم كله من أجل سلامة الدولي الغاني كريستيان أتسو ومن ما زالوا تحت الأنقاض في تركيا وسوريا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم 6 فبراير 2023.

ويواجه آتسو، لاعب هاتاي سبور، مصيرًا غامضًا فحتى الآن لم يعرف مكان اللاعب، فبعد الإعلان عن العثور عليه نُفيت تلك الأنباء.

وتحدثت زوجة اللاعب، الموجودة في نيوكاسل حيث كان يلعب سابقًا، لهيئة الإذاعة البريطانية وعبرت عن قلقها على زوجها: "كل ما أعرفه أن وكيله في تركيا يحاول البحث عنه. يعرفون مكان المبنى ويحاولون بكل طاقتهم إنقاذ كل شخص. يعرفون أن هناك عالقون تحت الأنقاض لكن المعدات الضرورية ليست موجودة لذا ما زال مفقودًا ولا نعرف أين هو".

وتابعت "كانت صدمة فبعد 11 ساعة من إعلان النادي العثور عليه ونقله حيًا للمستشفى كان على أطفالي سماع الأخبار بأنه ما زال مفقودًا. وكيله هناك وأعرف أن بإمكانه إخبارنا بما نود سماعه". وناشدت الزوجة السلطات في تركيا وبريطانيا وناديه إرسال المعدات اللازمة للبحث عنه وإنقاذه.

وكانت الصحف الغانية قد تحدثت عن القبض على المقاول الذي بنى المبنى الذي كان موجودًا فيه أتسو والمدير التقني لناديه والذي لا يعرف مصيره هو الآخر.

وتفاعل نجوم المنتخب الغاني مع ما يمر به زميلهم ودعموه؛ فميكايل إيسيان بعث برسالة له متمنيًا عودته وسلامته، وهو ما قاله قائد غانا أندريه آيو الذي عبر عن صعوبة ما يمرون به متمنيًا سلامة كريستيان وعودته لعائلته.