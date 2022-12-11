زوجة فالفيردي تغضب جمهور ريال مدريد والسبب ميسي!

الصحفية الشهيرة وتغريدة أغضبت جمهور الملكي

أثارت زوجة نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي مينا بونينو غضب جماهير الملكي بسبب تغريدة عن قائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

بونينو صحفية أرجنتينية ومعروف عنها تشجيعها لريال مدريد، وتكتب في عدة صحف إسبانية ولاتينية بشكل دوري، كما تجادل الجمهور دوماً في الآراء الكروية عبر حساباتها على منصات التواصل.

وغردت بونينو بخصوص ميسي عقب قيادته الأرجنتين لنصف النهائي وكتبت: "الصورة تتكرر ولا يمكن إنكار أنه الأفضل في التاريخ، حتى في الخامسة والثلاثين يغير المباراة بتمريرة".

وأكملت: "بعض جمهور ريال مدريد غاضب، لا أعرف ميسي شخصياً ولن أفضله أبداً على عائلتي، ولكن لن أنكر أبداً كونه الأفضل في التاريخ، أستمتع بمشاهدة كأس العالم الأخيرة لبعض النجوم، بدون مقارنات".

وكانت بونينو حاضرة في المدرجات بدور المجموعات لمساندة زوجها ومنتخب بلاده الأوروجواي الذي ودع منافسات المونديال من الدور الأول.