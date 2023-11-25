زوجة فابريجاس توضح حقيقة خيانة ميسي لزوجته أنتونيلا

حقيقة خيانة ميسي لزوجته أنتونيلا....

أوضحت دانيلا سمعان، زوجة سيسك فابريجاس، وصديقة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا، حقيقة الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن خيانة البرغوث الأرجنتيني لزوجته، وانهيار زواجهما.

وانتشرت في الفترة الأخيرة، بعض الأنباء حول دخول ليونيل ميسي، في علاقة أخرى مع صحفية أرجنتينية، وأن زواجه مع أنتونيلا كان على وشك الانتهاء.

ومن جانبها أوضحت دانيلا سمعان، والمقربة من الثنائي ميسي وأنتونيلا، حقيقة تلك الأنباء، وكتب على موقع إنستاجرام: "تلك الأنباء لا معنى لها، ولا أساس لها من الصحة".

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ويرتبط ليونيل ميسي، بعلاقة قوية مع زوجته أنتونيلا، منذ أكثر من 15 عامًا، كما يعرف الثنائي بعضهما منذ أن كانا في الخامسة من عمرهما، ولديهما ثلاثة أبناء.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد انتشرت في الفترة الماضية، عن دخول ميسي في علاقة غرامية مع الصحفية الأرجنتينية، صوفيا مارتينيز، خاصة بعد نظرات البرغوث الأرجنتيني لها في حفل الكرة الذهبية الأخير.