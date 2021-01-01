زوجة "جونز" ترد بقوة على مشجعة تهكمت على حارس النصر

جونز من أفضل الحراس الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة

ردت داني روز زوجة براد جونز حارس مرمى النصر، على أحد المشجعين تهكمت على زوجها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لتدافع عنه وتشير إلى كم المباريات الصعبة الذي خاضها مع العالمي.

جونز من أبرز الحراس الأجانب في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي ويقدم مستويات مميزة بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

وتهكمت إحدى المشجعات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث انتقدت حارس النصر وأنهت حديثها قائلة: "هل فعلًا زوجك حارس مرمى؟".

وردت داني روز زوجة حارس مرمى النصر بالعربية، قائلة: ""والله أنان بتعلم من براد الفلكسبليتي .. عنده من الجوائز والميداليات إلي يدل على هاذ".

وأضافت: "بس المشجعين دائمًا يركزوا على اللحظات الصعبة وبينسوا المباريات واللحظات الصعبة إلي وقف فيها براد!، والأهداف مو بس حارس، في دفاع وفي هجوم من فريق آخر".

ومر النصر بفترة صعبة في بداية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن تدارك الأمر في الوقت الحالي وحسن مركزه بشكل كبير.