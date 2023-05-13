ترفض الخوض في قضية المدافع البرازيلي بالرأي العام

خرجت عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، من أجل مناشدة متابعيها على موقع "إنستجرام" لافتراض براءة زوجها داني ألفيش واحترام حياته الشخصية.

سانز سبق أن أعلنت انفصالها عن ألفيش في وقت سابق من هذا العام، بعد اتهامه في قضية اغتصاب واعتداء على فتاة في مدينة برشلونة الإسبانية.

العارضة المعروفة منحت متابعيها الفرصة لسؤالها عن العديد من الأشياء، ومن أهم الموضوعات كانت الجدل الدائر حول تواجد ألفيش في السجن المؤقت في الوقت الحالي.

وقالت في أحد الردود:"أنا متعبة ومتضايقة من هذا النوع من الرسائل أو التعليقات، أين هو افتراض البراءة؟ حتى الآن المحاكمة الوحيدة التي حدثت هي المحاكمة الموازية التي قمت بها، ولن أكون شخصًا آخر لأدينه، دعونا نتوقف عن الحديث بشكل مستمر عن هذه القضية الحساسة في الرأي العام".

وأضافت:"أنا مطاردة في الشارع، ينتظروني خارج منزلي، يتحدثون عني أو عن حياتي الشخصية، والأسوأ من ذلك كله أنهم يخترعون معلومات كاذبة تؤثر على صورتي".

وأما عن دخولها في علاقة عاطفية مع النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان:"أنا لا أعرفه ولم أقابله طوال حياتي".

يذكر أن ألفيش يظل في السجن المؤقت بمدينة برشلونة الإسبانية، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فهو يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب وضعه الحالي وتعقد قضيته.