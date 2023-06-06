زوجة ألفيش عن زيارته في السجن: لم أستطع إهانته حتى الآن!

يبدو أن جوانا سانز تتوق لتكون وحدها مع دانييل ألفيش!

كشفت جوانا سانز زوجة النجم البرازيلي دانييل ألفيش عن تفاصيل زيارتها الأخيرة له في السجن، في ظل وجود أحاديث عن انفصال الثنائي بسبب أزمته الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلت بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكدت خلالها أن زيارتها لألفيش كانت صعبة للغاية على كليهما في الفترة الأخيرة.

وقالت سانز: "أراه من خلال فاصل زجاجي، ونتحدث عبر الهاتف ولا نكون وحدنا حيث يتواجد الكثير من الأشخاص، ولو تحدثت بصوت مرتفع سيتم سماعك".

وأضافت: "لهذا أجد الأمر محرجًا ولهذا لم نتحدث حتى الآن عن الأمور الجادة التي تؤثر علينا، ولا أستطيع إهانته بعد".

جدير بالذكر أن ألفيش محبوس منذ شهر يناير الماضي بسبب اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.