زوجة ألفيش تكسر صمتها: فقدت أهم دعامتين في حياتي!

زوجة داني ألفيش تتحدث عن صدمتها بعد حبس زوجها.

تمر جوانا سانز، زوجة الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش، بأوقات عصيبة للغاية بعد حبس زوجها في مدينة برشلونة، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدتها.

سانز خرجت للتعبير عن معاناتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "أطلب من وسائل الإعلام الموجودة خارج منزلي احترام خصوصيتي في هذا الوقت".

وأضافت: "لقد توفيت والدتي منذ أسبوع، لقد بدأت للتو أفترض أنها لم تعد موجودة معنا حتى لا تتعذب من حالة زوجي".

واختتمت: "لقد قدت الدعامتين الوحيدتين في حياتي، أرجو أن تتحلوا ببعض التعاطف بدلًا من البحث عن الكثير من الأخبار عن آلام الآخرين، شكرًا لكم".

يذكر أنه تم إلقاء القبض على ألفيش بسبب اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي في الثلاثين من ديسمبر 2022 بمدينة برشلونة.

وتم نقل ألفيش من مركز الاحتجاز في "موسوس دي إسكوادرا" عبر سيارة شرطة، إلى محكمة برشلونة حيث سيعرض على المحكمة محل الاختصاص في التحقيق بالواقعة وكي يقرر القاضي هناك وضعيته المؤقتة لحين الحكم في القضية.