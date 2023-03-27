زوجة أشرف حكيمي عن قضيته: سأقف دائمًا بجانب الضحايا

زوجة أشرف حكيمي تتحدث عن أزمته وموقفها منها

تحدثت الفنانة الإسبانية، من أصول عربية، هبة عبوك، زوجة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، لأول مرة عن الأزمة التي تمر بها عائلتها مؤكدة أنها ستقف دائمًا في وجه الحق ومع الضحايا.

ويتهم أشرف حكيمي بمحاولة التعدي على سيدة شابة في منزله؛ وهي تحقيقات ما زالت جارية.

وتحدثت هبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية عن الأزمة وقالت إنها بحاجة للتعبير عما بداخلها بعد صمتها لما يقرب من شهر "منذ وقت طويل ومن قبل تلك الأزمة التي تناقلها الإعلام وأنا صامتة تمامًا".

ولم تُنكر أم أبناء أشرف طلبها الانفصال من اللاعب المغربي "بعد الشروع في طلب الانفصال قانونيًا وعدم العيش معًا. الألم الذي تخيلته والحزن على فشل العائلة التي منحتها جسدي وروحي يجب علي مواجهة العار".

وأكدت عبوك ثقتها في العدالة نظرًا لخطورة الاتهامات التي يواجهها زوجها -حتى الآن- وشددت على أنها "كنت دائمًا وسأظل بجانب الضحايا".