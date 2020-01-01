زوجة أرتيتا: أعراض كورونا لم تمنعه من العمل

زوجة مايكل أرتيتا تطمئن جماهير أرسنال على الحالة الصحية لزوجها المصاب بفيروس كورونا

قالت لورينا برنال زوجة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا إن ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه لم تمنعه من مواصلة العمل.

وكان أرتيتا قد أصيب بفيروس كورونا ليعجل من قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف البريميرليج وكافة المسابقات الكروية المحلية في البلاد.

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وحول ذلك، تحدثت زوجته من خلال مقطع فيديو نشر على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية.

وقالت برنال: "أريد أن أشكركم على اهتمامكم وأشكر كل أرسل ردود فعل ورسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات، لقد كان الأمر صعبًا حقًا"

وأضافت: "إنه بصحة جيدة. صحيح أنه ظهرت عليه أعراض الفيروس لكن الأعراض لم تمنعه ​​من الذهاب إلى العمل بشكل طبيعي"

وتابعت: "الأمور اقتصرت على ارتفاع في درجات الحرارة، وبعض الصداع فقط، هذه هي تجربته. أنا وأطفالي في حالة جيدة للغاية الآن"

وأردفت: "يبدو أن الفيروس ليس مميتًا. يمكن أن يكون كذلك لعدد معين من الناس ولكن الأغلبية ستمر به مع أعراض خفيفة فقط"

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يذكر أن مايكل أرتيتا ليس الوحيد الذي أصيب بفيروس كورونا بين لاعبي ومدربي كرة القدم الإنجليزية، حيث أصيب كذلك هودسون أودوي وهناك اشتباه في إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي.