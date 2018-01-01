زهانج: الإنتر سيُحطم الجميع، داخل وخارج الملعب

رئيس الإنتر يتحدث عن الفترة السابقة ويعد بالكثير مستقبلًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ستيفن زهانج رئيس الإنتر رضاه عن الفترة الماضية واعدًا بالمزيد من التطور والتقدم مستقبلًا.

وقال الرئيس الشاب خلال عشاء أعياد الميلاد أن الإنتر سيحطم الجميع، سواء داخل أو خارج الملعب، مضيفًا "لقد تحسنا كثيرًا مقارنة بالسنوات الخمسة الماضية وعلى جميع الأصعدة. علينا مواصلة ذلك كفريق وكنادٍ".

"سنحطم الجميع داخل وخارج الملعب. الهدف يجب أن يكون العودة للحديث عن الألقاب واستهداف الانتصارات. 2018 كان عامًا رائعًا لنا وقد شهد عديد اللحظات الاستثنائية للإنتر، مثل العودة لدوري الأبطال بهدف فيسينو الذي سيذكره الجميع".

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"لقد نافسنا بعض أفضل الأندية في العالم، ومقارنة بالسنوات الخمسة الماضية فقد أظهرها تحسنًا ملحوظًا. أعتقد أننا لم نهزم في بعض المباريات ولذا العديد من اللاعبين يرغبون بالانضمام لنا. هم يخافوننا".

أتم خطابه الحماسي قائلًا ""كنادٍ وكفريق، لدينا كل ما يلزم للفوز باللقب، لا أقول هذا على سبيل الغرور بل من جانب الثقة والاقتناع. سنحاول هزيمة الجميع خارج وداخل الملعب، لدينا الآن وبعد سنوات من الانتظار الفرصة للفوز بالألقاب".