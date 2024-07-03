"لن يمر من جانبي" .. زميل مبابي السابق يرفع راية التحدي ويقطع وعدًا لكريستيانو رونالدو

المهمة لن تكون سهلة على كيليان مبابي!

أكد نونو مينديش، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال، عن قدرة "البحارة" على إيقاف زميله السابق كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عندما يلتقيان في "يورو 2024".

ويخوض منتخب البرتغال مواجهة نارية أمام فرنسا، بعد غدٍ الجمعة في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.

وسئل نونو مينديش عن زميله السابق كيليان مبابي في مؤتمر صحفي، ليرد: "كيف نوقف مبابي؟ هل تسألني بجدية؟ لا يلعب في نفس الجانب معي ولكن إذا حاول مراوغتي، سأكون مستعدًا له في كل الأحوال".

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وقال نونو: "المشاركة الأخيرة لرونالدو في البطولة تمثل حافزًا لنا، سنفعل كل شيء بوسعنا لمنح اللقب هدية له. نحن جميعًا في أعلى حالة جاهزية وتركيز، نتطلع للتحسن مقارنة بالمباراة السابقة".

وكان رونالدو، قد أكد في تصريحاته بعد فوز البرتغال على سلوفينيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، أن ظهوره في يورو 2024، سيكون الأخير له في بطولات أوروبا.

وتابع المدافع البرتغالي: "الفوز بركلات الترجيح (أمام سلوفينيا) يمنحنا ثقة وقوة، لم نرغب في الوصول لركلات الترجيح لكننا نجحنا في الفوز".

وختم: "سنفعل كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير، بصفة شخصية أريد رد الاعتبار لنفسي بعد الغياب عن كأس العالم (في قطر) للإصابة".