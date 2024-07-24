زميل رونالدو في مانشستر يونايتد يتحول إلى لاعب ملاكمة!

ظهير يتذكره عشاق الدوري الإنجليزي..

يتذكر عشاق مانشستر يونايتد اسم اللاعب داني سيمبسون، الظهير الأيمن الذي لعب تحت إمرة السير أليكس فيرجسون لمباريات قليلة وزامل النجم كريستيانو رونالدو، بل إنه حصل على الدوري الإنجليزي رفقة كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

يتجه سيمبسون في الوقت الراهن، لتغيير نشاط كرة القدم إلى حلبة الملاكمة، وتؤكد صحيفة "ذا صن" أنه يتفاوض في الوقت الراهن للمشاركة في القتال مع فريق Misfits.

سيمبسون البالغ من العمر 37 عاما، لم يعلن في الواقع اعتزاله كرة القدم، حتى العام الماضي كان يتدرب مع فريق مغمور يسمى "ماكليسفيلد" وكانت آخر تجاربه الاحترافية اللاعب لبريستول سيتي حتم تم فسخ عقده بالتراضي في مارس 2022.

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لن يكون سيمبسون أول لاعب يغادر كرة القدم إلى الملاكمة، فقد فعل كيرتس وودهاوس ذلك من قبل، وأيضًا ليون ماكنزي، وويس براون الذي لعب أيضًا تحت إمرة فيرجسون في مانشستر يونايتد.