زميله في ريال مدريد : أتحدث مع كروس كل يوم للتراجع عن هذا القرار!

الأمور غير واضحة حتى الآن

كشف أنطونيو روديجر مدافع ألمانيا وريال مدريد، عن طلبه المتكرر لزميله توني كروس بالتراجع عن فكرة الاعتزال الدولي قبل يورو 2024.

كروس قرر إنهاء رحلته مع منتخب بلاده في أعقاب بطولة يورو 2020 المُخيبة للآمال وكان عمره وقتها 31 سنة، حيث قرر التركيز على مسيرته مع ريال وقضاء المزيد من الوقت مع زوجته وأطفاله.

روديجر قال في تصريحات لشبكة "DAZN":"أطلب منه التراجع عن الاعتزال الدولي من أجل اللعب مع ألمانيا كل يوم، لاعب مثله لا يزال على هذا المستوى العالي يجب أن يكون معنا".

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وأضاف:"عندما يلعب توني بمعدل ضربات قلب يبلغ 20 ويظهر في المباريات وكأنه من كوكب آخر، فهذا يجعلني أود رؤيته مع المنتخب الوطني بشدة، لكن هذا قراره".

ومن المقرر أن تخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أرضها في الصيف القادم، وهي المسابقة التي يطمح خلالها المانشافت في التعافي من خيبات الأمل المتكررة في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 ويورو 2020.

يذكر أن كروس الذي يحتفل قريبًا بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، خاض 106 مباراة مع منتخب ألمانيا بين عامي 2010 و2021 وفاز بكأس العالم 2014 قبل انتقاله لريال مدريد، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية عدوله عن قرار الاعتزال الدولي.