زميله في الحبس: دانييل ألفيش ليس نجمًا في السجن والنزلاء سعداء بوجوده!

كشف أحد زملاء دانييل ألفيش في سجن برشلونة عن تفاصيل إقامة اللاعب السابق للنادي الكتالوني في الحبس رفقة بقية المحبوسين.

كشف أحد زملاء دانييل ألفيش في سجن برشلونة عن تفاصيل إقامة اللاعب السابق للنادي الكتالوني في الحبس رفقة بقية المحبوسين.

جاء هذا في تصريح أدلى به الشخص الذي لم يتم الكشف عن اسمه لصالح برنامج "إل بروجراما دي آنا روزا"، وأكد خلالها أن الجميع سعيد بوجود ألفيش معهم.

وقال زميله في السجن: "هو يقدم المساعدة في أي مكان يتواجد فيه، ويحاول ألا تتم ملاحظته ويتعامل مع الجميع بشكل طيب للغاية".

وأضاف: "هو ليس نجمًا، بعض الحراس يحاولون أن يجاملوه وغيرهم فقط سعداء لوجوده معنا في المكان".

جدير بالذكر أن ألفيش يتواجد في الحبس الاحتياطي منذ يوم 20 يناير الماضي لاتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.