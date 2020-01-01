زميله: برونو فيرنانديس سيكون كإريكسن وسيلفا لمانشستر يونايتد

لديه الكثير ليقدمه..

يؤمن يانيك بولاسي، لاعب سبورتينج لشبونة، أن زميله برونو فيرنانديس سيقدم الكثير لناديه الجديد مانشستر يونايتد بما يمتلكه من إمكانيات رفيعة.

وكان فيرنانديس قد انضم إلى الأولد ترافورد في يناير المنقضي من لشبونة نظير 55 مليون يورو، في صفقة ينتظر منها الكثير من قبل مشجعي الشياطين الحمر.

بولاسي في تصريحات للصحافة قال "بصراحة برونو لديه الكثير ليقدمه، أعتقد أنه سينجح في التعامل مع التوقعات والآمال الكبيرة المعقودة عليه.".

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كما أضاف "عندما كان في سبورتينج كان هو من يتحكم في المباريات، أي شيء فعلناه كان من خلاله، يمكنه اللعب بقدميه والتسديد بهما أيضًا.".

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"الأفضل أن يتواجد في منتصف الملعب ويقوم بالتمرير بين الخطوط، يستطيع أن يُمرر كما يسجل، يعرف ما يفعله جيدًا ويمكنه أن يشكل ثنائية جيدة من المهاجم الصريح."

وأتم "لديه خصائص مثل دي بروين وسيلفا وإريكسن. من المثير للاهتمام رؤية كيف سيفعل في الدوري الإنجليزي وكيف سيستغله يونايتد، إنه اختبار جيد له.".

يذكر أن الدولي البرتغالي قد شارك في مباراة وحيدة أمام ولفرهامبتون في القمة التي انتهت بالتعادل السلبي وساهمت في نزول ترتيب اليونايتد للمرتبة الثامنة.

