زميله السابق في يوفنتوس: رونالدو أراد إثبات أنه أقوى من ريال مدريد بكامله!

تصريحات مثيرة عن أسطورة ريال مدريد السابق ونجم النصر الحالي

تلقى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي إشادة هائلة من زميله السابق في يوفنتوس، جورجيو كيليني، والذي أبدى إعجابه الشديد بروح البرتغالي القتالية وحماسه الهائل.

رونالدو ارتدى قميص يوفنتوس بعد رحيله من ريال مدريد صيف 2019 لكنه لم ينجح معه بالفوز بدوري أبطال أوروبا ليرحل صيف 2022 إلى مانشستر يونايتد ومنه للنصر بعد خلاف مع المدرب إريك تين هاج.

كيليني تحدث عن زميله السابق بإعجاب كبير، حيث قال لـ "بي بي سي": "كان شرفًا لي وفرصة فريدة أن أكون قائد يوفنتوس ومعي رونالدو، كانت فرصة لأعبر له عن تقديري، هو لاعب متعدد الجنسيات لكنه انسجم جيدًا مع المجموعة".

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تابع: "هو ليس مثل الآخرين، لا يمكنك أن تطلب منه شرب القهوة في المدينة لكنه لن يخذلك أبدًا إن احتجته. هو جدير بالاحترام ومهووس بالاعتناء بجسده وباستعداداته".

أتم: "يُريد التسجيل والفوز، شخصيته في المباريات الكبيرة أبهرتني. لقد كانت لديه الرغبة لتحطيم العالم، أراد أن يُثبت أنه كان أقوى من ريال مدريد بكامله".

يُشار إلى أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 29 هدفًا.