زميله السابق: رونالدو كان ضحية التنمر في مانشستر يونايتد

كواليس جديدة عن فترة البرتغالي مع يونايتد

كشف مادس تيم، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في سيرته الشخصية الصادرة حديثاً عن كواليس علاقته مع كريستيانو رونالدو والبدايات الصعبة للبرتغالي في إنجلترا.

تيم، لاعب دنماركي، زامل رونالدو لثلاث سنوات في صفوف مانشستر يونايتد، والآن يلعب في بلاده بفريق بولدكلوب.

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وقال اللاعب في كتابه "الشيطان الأحمر": "كان رائعاً سواء كلاعب كرة قدم أو على المستوى الشخصي، مثلي تعرض للتنمر عند وصوله بسبب شعره الذي قام بقصه لاحقاً".

وأضاف: "كان يتعرض للتنمر أيضاً بسبب الحركات الأكروباتية التي يقوم بها، كان يقوم بمهارته على الكرة 10-15 مرة قبل التمرير، نيفيل وسولشاير كانا يصرخان له ليمرر".

وواصل الدنماركي: "ما كان لافتاً هو شخصيته، دائماً ما وقف أمام كبار الفريق وخرج منتصراً، لم يكن يهمه رأي أي شخص، فقط نفسه، ولا يتأثر بما يقال".

وأردف: "لم يكن أفضل من لعبت مع، ولكن أفضل الشخصيات من حيث التركيز، يذكرني بنفسي بعمر الثانية عشر، لا يشاهد نفسه من الخارج، ولهذا نجح في عالم الكرة".

وختم: "في مرة أراد الحصول على أحد المجوهرات الخاصة بي ولكن رفضت بيعها له، كفى، لقد أخذ حُلمي!".

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فترة رونالدو مع مانشستر تحولت لنجاح ساحق بعد أن حقق الكرة الذهبية مع الفريق الذي قاده لعديد البطولات محلياً وقارياً.