زميله السابق: إبراهيموفيتش كان يهددنا بالقتل

فصل جديد من غرور إبراهيموفيتش يكشفه صديقه السابق في لوس أنجلوس جالاكسي

تحدث زواكان نجم لوس أنجلوس جالاكسي المعار إلى صفوف تونديلا البرتغالي حول الغرور والاعتزاز بالنفس بصورة مبالغ فيها لدى زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان متوسط الميدان البرتغالي قد زامل المهاجم السويدي لفترة في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قبل أن ينتقل زلاتان إلى ميلان الإيطالي.

وحول ذلك، قال زواكان إن زلاتان إبراهيموفيتش وصل به الجنون أحيانًا إلى أن يهدد زملاءه بالقتل في بعض الأحيان بسبب غروره.

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وأضاف: "كان الأمر خلال مواجهة بيننا وبين هيوستن دينامو، تقدمنا بهدف ثم عادوا ليتعادلوا وانتهت المباراة في النهاية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق"

وتابع: "في نهاية المباراة أعطانا زلاتان كلمات قاسية، حيث قال إنه جاء إلى الولايات المتحدة ليذهب إلى الشاطئ ويتجول في هوليوود ليس إلا"

وأردف: "لقد قال أيضًا إنه يمتلك 300 مليون يورو في البنك وجزيرة خاصة، لذلك فإنه لا يحتاج إلى أرباح إضافية من كرة القدم"

وأكمل: "لقد جن جنونه وقال لنا إنه في حال فتح أحدنا فمه أو أحد من الصحفيين أو الجماهير معه فإنه على استعداد لأن يقتله دون أي خوف"

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد تحدث كثيرًا من قبل بهذه النبرة التي تشع غرورًا واعتزازًا بالنفس، ورؤية نفسه كأفضل لاعب وإنسان على كوكب الأرض.