زميله الجديد؟ صورة لمبابي تمنح الجماهير إشارة حول وجهته القادمة!

الموسم على وشك الانطلاق والجدل مستمر

يبقى مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أحد أهم التساؤلات خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط اهتمام قوي بضمه من ريال مدريد.

مبابي تم استبعاده من رحلة باريس الآسيوية بسبب الجدل المستمر حول استمراره مع النادي الفرنسي، كما تم حذف صورته من الموقع الرسمي للعملاق الباريسي.

المشكلة تكمن في رغبة اللاعب في البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان، بينما يريد باريس إقناعه بالتوقيع على عقد جديد أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية بأعلى سعر ممكن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط أنباء سعيه للانتقال إلى ريال مدريد، خرج مبابي بصورة مع رودريجو جناح الفريق الإسباني خلال سهرهما معًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وهي الصورة التي تم تفسيرها كتلميح لزمالة بين الثنائي خلال هذا الصيف، لو تمت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد بنجاح ليلعب بجوار صديقه البرازيلي.

يذكر أن مبابي تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي هذا الصيف، لكنه رفض فكرة مغادرة أوروبًا في الوقت الحالي.