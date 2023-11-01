زمار الحي لا يُطرب .. شارة القيادة عبء عليك الابتعاد عنه يا محمد صلاح!

صلاح لم يقدم أفضل أداء له هذا الموسم أمام بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية..

للمرة الأولى، حمل المصري محمد صلاح شارة قيادة نادي ليفربول في مباراة منذ بدايتها، وذلك عندما حل "الريدز" ضيفًا على بورنموث مساء الأربعاء، والتي أقيمت على ملعب "فيتاليتي" لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2023-2024.

ليفربول عبر إلى الدور ربع النهائي، بعدما حقق "الريدز" الفوز بهدفين لهدف، وافتتح الهولندي كودي جاكبو التسجيل في الدقيقة 31 من زمن المباراة، لكن مواطنه جاستن كلويفرت تمكن من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

رد ليفربول لم يتأخر، بعدما تمكن الأوروجوياني داروين نوينز من تسجيل الهدف الذي أمن عبور "الريدز" إلى دور الثمانية في الدقيقة 70.

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وبالعودة إلى "القائد" صلاح، الذي حمل شارة قيادة ليفربول للمرة الأولى منذ بداية إحدى المباريات، فلم يقدم "الملك المصري" الأداء المتوقع منه خلال اللقاء.

حضور هجومي باهت!

وعكس المعتاد، لم يقدم صلاح الإضافة الهجومية المؤثرة خلال اللقاء، حيث ظهر بصورة باهتة، ولم يهدد مرمى بورنموث بالكثير من التسديدات.

صلاح سدد ثلاث تسديدات نحو مرمى بورنموث طوال تسعين دقيقة، واحدة فقط على المرمى، وهو رقم ضعيف مقارنة بما اعتاد عليه قائد منتخب مصر.

وفي المجمل، لمس صلاح الكرة 56 مرة، وتمكن من تقديم 30 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 81.1%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لم تسفرا عن أهداف.

وظهر صلاح هادئًا خلال اللقاء، مع تحركات أقل من المعتاد، مع تمريرات قصيرة وابتعاد عن الاختراقات والركض بالكرة.

شارة القيادة عبء عليك تجنبه يا صلاح!

بالتأكيد يحلم كل لاعب بحمل شارة قيادة فريقه يومًا ما، وبالنسبة لصلاح، فإن الأمر يعد مهمًا بالنظر إلى كل ما قدمه مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

وخرجت تقارير خلال الأسابيع الماضية تفيد بغضب صلاح من ترتيبه في قائمة قادة ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس، خلف فيرجيل فان دايك، وترنت ألكساندر أرنولد، وأندي روبرتسون، وأليسون بيكر.

ويبدو جليًا أن صلاح لا يملك من الصفات القيادية ما يؤهله لحمل شارة القيادة في المباريات، من حدة وصلابة في التعامل مع الحكام، وفي نفس الوقت تحفيز فريقه وحمله على التقدم دائمًا إلى الأمام.

موقف حمل صلاح لشارة القيادة منذ بداية المباراة يبدو نادرًا بالنظر إلى ترتيبه في تسلسل القيادة، لأن غياب الرباعي الذي يسبقه دفعة واحدة سيكون حدثًا استثنائيًا مثلما حدث مساء الأربعاء.

لكن على صلاح أن يعي جيدًا أن شارة القيادة عبء كبير، والأفضل بالنسبة له التركيز على ما يقدمه في الملعب، بدلًا من أعباء شارة القيادة.