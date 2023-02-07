زلزال تركيا: هل تم العثور على كريستيان أتسو؟ ومن ضحايا الزلزال المدمر؟

تعرف على مصير اللاعب الغاني كريستيان أتسو بعدما فقد تحت الأنقاض في زلزال تركيا المدمر.

ترك زلزال تركيا المدمر آثارًا قوية على كل شيء امتدت إلى عالم كرة القدم، وذلك بعدما كان اللاعب الغاني كريستيان أتسو نجم وسط نادي هاتاي سبور التركي أحد ضحاياه، بعدما فقد تحت الأنقاض.

صحيفة "Independent" أكدت أن أتسو كان من ضمن المتأثرين بالكارثة التي ضربت تركيا، وأنه يتواجد تحت الأنقاض مع المدير الرياضي لنادي هاتاي سبور، وذلك بعد ساعات قليلة من تسجيل الغاني الدولي هدفًا رائعًا في مرمى قاسم باشا في الجولة 23 من الدوري التركي.

هل تم العثور على كريستيان أتسو؟

مصطفى أوزات المتحدث باسم نادي هاتاي سبور كشف في تصريحات لمحطة "راديو جول" التركية عن مصير أتسو، وأنه تم العثور عليه.

وقال أوزات: "تم إخراج كريستيان أتسو من تحت الأنقاض مصابًا بجروح".

وأضاف: "لسوء الحظ، لا يزال مديرنا الرياضي تانر سافوت تحت الأنقاض".

ما مكان زلزال تركيا؟ وما الدول المتأثرة به؟

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكدت أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وقع في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي على عمق 17.9 كيلومترا في منطقة كهرمان مرعش بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

شدة الزلزال أثرت بشكل هائل على تركيا بالكامل، بالإضافة إلى سوريا، حيث تأثر البلدان بشكل بالغ بآثاره المدمرة، حيث كشف السلطات التركية والسورية ومنظمات الدفاع المدني عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 4372 شخصًا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز 20 ألف مصاب.

وشعرت العديد من دول الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط بالزلزال، مثل مصر والأردن ولبنان وفلسطين.

من ضحايا زلزال تركيا من لاعبي كرة القدم؟

نادي إسكندرون سبور، الناشط في دوري الدرجة الثالثة التركي، أكد أن اثنين من مدربي النادي يتواجدان تحت الأنقاض وينتظران المساعدة العاجلة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين.

وبالإضافة إليهما، فقد تم الكشف عن تواجد حارس المرمى أحمد أيوب تركسلان، الذي يلعب في نادي مالاتيا سبور، أحد فرق الدرجة الثانية، تحت الأنقاض، ومصيره ليس معلومًا حتى الآن، حيث تتضارب التقارير بشأنه.

فيما أودى الزلزال بحياة واللاعب السوري السابق نادر جوخدار، لاعب المنتخب الوطني السوري ونادي الفيصلي الأردني، والذي كان يعمل مدربًا لنادي السلام زغرتا اللبناني.