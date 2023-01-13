زلة لسان؟.. والد نيمار: من المحتمل أن يعود إلى البرازيل!

قنبلة جديدة أم خانه التعبير؟

في تصريح صادم يبدو أنه لم يكن إلا زلة لسان، تحدث والد نيمار، نيمار سانتوس سينيور، عن مستقبل نجله قائلًا بشكل صادم إنه "من المحتمل أن يلعب في البرازيل!".

أتى هذا على بودكاست "جي في" الذي سئل فيه والد نيمار عما إذا كان نجله يستطيع أن يفعل مثلما فعل جيرسون لاعب مارسيليا السابق والذي عاد من أوروبا للعب في فلامينجو البرازيلي ودعم حظوظه في كأس العالم للأندية.

إجابة مفاجئة قالها والد نيمار، حيث قال: "من المحتمل تمامًا أن يحصل ذلك!".. لكنه سكت مطولًا قبل أن يضيف: "من المحتمل فقط إذا كنا نتحدث عن المنتخب البرازيلي".

يبدو أنه تدارك الأمر بعد ذلك حين قال: "لكن نيمار يملك عقدًا حتى 2027 مع باريس سان جيرمان ولا يفكر حاليًا في إنهائه" فاتحًا الباب من جديد لكل الاحتمالات حين قال: "كل شيء وارد في كرة القدم".