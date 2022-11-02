زلاتان: مبابي "طفل" وغرور جوراديولا قد يقف أمام هالاند!

إبراهيموفيتش يتحدث عن العديد من الأسماء

أدلى مهاجم نادي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش ببعض التصريحات الهامة والمثيرة حول كيليان مبابي وكريم بنزيما وبيب جوارديولا وإرلينج هالاند في مقابلة مع "Canal+".

حيث تحدث عن مبابي وقال: "لقد اتخذ مبابي الخيار الصحيح لباريس وليس لنفسه. لأنه وضع نفسه في موقف يكون فيه أهم من النادي، وأعطاه النادي مفاتيح ذلك، لكنك لست أكبر من نادٍ أبدًا، ولكن عندما يصبح الطفل قوياً، يمكنه بسهولة كسب المال".

وواصل: "لذلك أصبح والديه محامين ووكلاء ومدربين. من شيء يصبحون شيئًا آخر، وهذه هي المشكلة. هذا عندما تفقد الانضباط الذاتي ومن تكون، واليوم مع هذا الجيل الجديد، فإن الآباء والأمهات يعتقدون أنهم أصبحوا نجومًا، يتحدثون في الصحف. لكن من تعتقد نفسك؟ اصمت. الأمر متروك لابنك، اللاعب، للعمل والانضباط. مبابي كشخص لا أعرفه جيداً. كلاعب، إنه رائع، لكن عندما تفقد الانضباط تفقد هويتك. هناك سبب يجعل زيدان هو زيدان، مبابي يريد تقليده؟ عليه البداية في التحسن".

وعن بنزيما، أضاف: "هاجمتني الصحافة الفرنسية عندما تحدثت قبل ذلك وقولت إن بنزيما يستحق التواجد في المنتخب، الآن لا يكفون عن امتداحه، والآن بعد أن فاز بالكرة الذهبية، ماذا تقول وسائل الإعلام في فرنسا؟".

وعن هالاند أوضح: "هل أحب هالاند؟ نعم كثيرًا جدًا. أعتقد أنه لاعب ذكي للغاية لا يفعل أشياء لا يستطيع القيام بها، لا ينزل للحصول على الكرة للعب، ينتظر أمام المرمى ويقتلهم جميعًا، إنه يذكرني بلاعبين مثل إنزاجي وتريزيجيه وفييري، إنه النسخة الجديدة لهؤلاء اللاعبين".

وعن جوارديولا اختتم: "هل يستطيع جوارديولا أن يجعل هالاند أقوى؟ يعتمد الأمر على غرور غوارديولا، إذا سمح له بأن يصبح أكبر منه أم لا. لأنه لم يسمح لي أن أكبر، ليس أنا فقط، بل كثيرون آخرون".