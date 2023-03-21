زلاتان إبراهيموفيتش لزملائه في السويد: "تعتقدون أنني غبي"!

زلاتان إبراهيموفيتش يتحدث عن الإصابات وسر استمراره حتى سن 41 بالملاعب

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، من جديد لقائمة منتخب بلاده؛ عودة واكبها ظهور له في المؤتمر الصحافي بكاريزمته المعهودة وتصريحاته النارية.

وتستعد السويد لمواجهة بلجيكا وأذربيجان في التصفيات المؤهلة ليورو 2024. وإن شارك إبرا مع السويد فسيصبح صاحب أطول مسيرة مع منتخب أوروبي.

وتحدث زلاتان في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء وقال: "جلست أمس على العشاء وقولت لزملائي "ربما تتساءلون عما أفعله هنا وتعتقدون أنني غبي. ماذا أفعل في سن 41 وألعب لمنتخب بلدي" لكن بعد ذلك أخبرتهم "انتظروا حتى تقتربوا من النهاية وستدركون ما أفعله الآن. الآن لا تريدون التوقف وترغبون الاستمرار".

وتطرق مهاجم ميلان للإصابات التي عانى منها والأوقات الصعبة التي عاشها "المشكلة أن ردود الفعل لم تكن إيجابية. اتخذنا بعض الخطوات. لم أر ضوءًا يمنحني أملًا. لكن بعد كل ما حدث خرجت من تلك الأزمة وتحول كل شيء للنقيض. كان الوضع صعبًا لكنني كنت صابرًا جدًا".

وواصل زلاتان "أجريت 3 عمليات جراحية وليس واحدة ولم أتحسن كما كنت أتوقع. سني لعب دورًا لسوء الحظ لكنني كنت صبورًا ووضعت قدري في يد الأطباء وأتبعت تعليماتهم".