زلاتان إبراهيموفيتش؟ الهلال يستهدف التعاقد مع مهاجم ميلان

الهلال بدأ التخطيط للموسم الجديد

shahid

بدأت إدارة الهلال تُخطط فعليًا للموسم الجديد من خلال حصر اللاعبين المتوقع ضمهم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لدعم الفريق، بل وتقدمت الإدارة خطوة باتجاه بعض المرشحين من خلال التواصل معهم لمعرفة طلباتهم المالية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

أحد هؤلاء اللاعبين هو الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان المرتبط مع ناديه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الهلال يرى به الخيار الأفضل لدعم الهجوم في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن التعاقد مع جيرو سيكون بدعم الإدارة فقط دون تدخل وزارة الرياضة، وأفادت أن النادي كلف أحد الوكلاء السعوديين بالتفاوض المباشر مع اللاعب ووكيله والمقربين منه لمعرفة طلباته وردِّه على الصفقة المحتملة.

وأوضحت الشرق الأوسط أن الفريق السعودي يمتلك الخطة البديلة حال الفشل في التعاقد مع جيرو وبطلها الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو المرتبط مع ناديه بعقد ينتهي صيف 2024.

يُشار إلى أن عديد المصادر الإيطالية أكدت توصل جيرو مع ميلان لاتفاق حول تجديد عقده لموسم واحد وأن ما ينقص الأمر هو الإعلان الرسمي فقط، وهو ما يُخرج اللاعب من حسابات الهلال إلا إن حدثت مفاجأة في اللحظات الأخيرة.

Shahid