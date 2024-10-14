"جزء من اللعبة" .. زلاتان إبراهيموفيتش يصدم محبيه بصورة مؤلمة لرأسه!

جسد النجم السويدي مازال يُعاني!

رغم اعتزاله كرة القدم منذ يونيو 2023، إلا أن جسد زلاتان إبراهيموفيتش مازال يُعاني ويتعرض للإيذاء بسبب تلك اللعبة.

السويدي صاحب الـ43 عامًا يعمل حاليًا مستشارًا لملاك ميلان، ويُعد أحد أبرز المسؤولين عن الفريق الأول، ولديه من المشاكل ما يكفي في ظل تراجع نتائج الفريق والانتقادات اللاذعة الموجهة لمدربه الجديد باولو فونسيكا.

إبراهيموفيتش واجه مشكلة جديدة مؤخرًا فيما يبدو، حيث نشر صورة مؤلمة لرأسه عبر حساباته على السوشيال ميديا، حيث ظهر وجود جرح غائر وكبير في رأسه، وقد كتب معلقًا "جزء من اللعبة".

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ولم يتضح سبب تلك الإصابة القاسية وإن كانت عودته لممارسة كرة القدم على الملعب من جديد، أو بسبب شيء آخر متعلق باللعبة كما أوضح.

يُشار إلى أن زلاتان حظي بمسيرة ممتازة لعب خلالها للعديد من الأندية أبرزها أياكس أمستردام وإنتر ويوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة، وقد ختم حياته على الملاعب مع الروسونيري عقب مغامرة ناجحة في أمريكا.