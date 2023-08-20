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زف البُشرى للأهلاوية .. محمد نور: هذا مصير جوتا، وتلك نسبة قدوم محمد صلاح للاتحاد

تامر أبو سيدو
Karim Benzema - Jota - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
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أسطورة الاتحاد يتحدث عن سوق الانتقالات

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ازداد الحديث مؤخرًا عن رحيل لاعب الاتحاد الجديد، جواو فيليبي جوتا، عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك رغم انضمامه للفريق قبل شهر تقريبًا.

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الإعلام والجمهور الاتحادي وجه انتقادات حادة للجناح البرتغالي الذي انضم لبطل الدوري السعودي بناءً على طلب خاص من المدرب نونو سانتو، إذ لم يُقدم الأداء المنتظر خلال المباريات التي خاضها هذا الموسم.

المصادر تحدثت مؤخرًا عن انتقاله لأحد الأندية السعودية بالإعارة للاستفادة من مكانه بالتوقيع مع لاعب أجنبي جديد، خاص في ظل عدم وجود أي خانة فارغة في قائمة الأجانب الـ8 المتاحة للفريق.

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الصحفي محمد البكيري كان قد كتب عبر منصة إكس "جوتا طار" في إشارة لرحيل صاحب الـ24 عامًا عن الاتحاد، وقد سانده نجم النادي المعتزل محمد نور الذي شكر إدارة أنمار الحائلي على شجاعتها في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف "بدا واضحًا من خلال المباريات الأخيرة أن جوتا لا يُناسب الاتحاد، وتغييره الآن أفضل من بدء الموسم به وفشله فيما بعد، أشكر إدارة الاتحاد على شجاعتها في اتخاذ مثل هذا القرار".

نور زف البشرى لجمهور الأهلي بالتأكيد على اقتراب النادي كثيرًا من التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان، وأضاف حول انتقال محمد صلاح للاتحاد "صلاح اتحادي، بنسبة 75% سينضم للاتحاد هذا الصيف".

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو بجانب جوتا، ويمتلك في قائمته من الأجانب كلًا من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وطارق حامد ومارسيلو جروهي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 79939كريم بنزيما
  • 8091خاليدو كوليبالي
  • 13624روبرتو فيرمينو
  • 6321نجولو كانتي
  • 14875مارسيلو بروزوفيتش
  • 30193صفقة أخرى
153043 الأصوات

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