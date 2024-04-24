"زرت النصر والهلال" .. نجم أمريكي يُلمح بإدخال رياضة جديدة في السعودية!

هل نرى رياضة جديدة في المملكة؟

في ظل رغبة المملكة في التطور على الجانب الرياضي، حرص ديشاون واتسون لاعب كرة القدم الأمريكية، على زيارة ناديي الهلال والنصر، ملمحًا إلى إمكانية إدخال رياضة جديدة للمملكة.

ونشر واتسون عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قال فيها: "قضيت وقتًا ممتعًا في زيارة المملكة العربية السعودية، وتعلمت الكثير عن الثقافة والمجتمع السعودي الأصلي".

وأضاف: "استمتعت بمشاهدة النصر العالمي، والهلال الزعيم، وسمعت كثيرًا عن غناء جمهور الأهلي والاتحاد".

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ووجه ديشاون الشكر إلى الأمير عبد الله بن مسعد، على حسن استضافته له خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأنهى واتسون تغريدته مُلمحًا إلى إمكانية إدخال لعبة كرة القدم الأمريكية إلى المملكة، حيث قال: "إن شاء الله سنرى في السعودية قريبًا، والسلام عليكم".