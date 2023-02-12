زبدة المرق .. "الهلال أفضل من برشلونة وباريس ويونايتد"

الهلال فرض نفسه كثاني أفضل أندية العالم

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الهلال فرض نفسه ليكون ثاني أفضل أندية العالم، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي توج ببطولة كأس العالم للأندية.

وحل نادي الهلال بالمركز الثاني في مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه رسالة إلى الفراج قائلًا: "هل أنت بكامل عقلك يا الفراج تقول إنه ليس بعد الريال إلا الهلال في العالم، يعني أفضل من برشلونة وباريس وتشيلسي وليفربول وبايرن ميونخ واليونايتد وغيرهم من ملوك الكرة في العالم وعجبي".

ورد الفراج قائلًا: "ما تقوله هو رأي يأخذ به ويرد، وما أقوله أنا معلومة، لأن بطولة كأس العالم للأندية يتأهل لها أبطال القارات وبالتأكيد أصبحوا ذلك لأنهم فازوا على هؤلاء".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "أنت تأتي على زبدة المرق، وهما ريال مدريد والهلال، وإذا جاءت معك غير مضبوطة هذا ليس ذنبي، فهناك من يحب البهار الزائد".