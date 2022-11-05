زاها: لا أعرف ما هو الفانتازي وأتلقى الكثير من الثناء والهجوم بسببه!

ويلفريد زاها لا يخشى التعرض للانتقادات بعد ذلك التصريح!

أكد ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس أنه لا يعرف ما هي بالتحديد لعبة الفانتازي الخاصة بالدوري الإنجليزي ولا يفهم كيف تعمل.

جاء في تصريحات أدلى بها لصالح "ذا ديلي فوتبول"، وقال زاها: "دومًا ما أسمع الجميع يقول شكرًا على النقاط، لكنني لا أفهم ما الذي يتحدثون عنه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "كل ما أفهمه أنني يتم وضعي ضمن فريق ويتم طردي منه لو لم أسجل لجولة أو جولتين، أشاهد اسمي وبجواره كلمات مثل شكرًا لك، وأنت مريع، وأنت خارج فريقي الآن".

وأكمل: "أعلم أن تسجيل الأهداف يكون جيد بالنسبة لهم، وأتلقى الكثير من الثناء طوال الوقت على شيء لا أفهم كيف يعمل بالتحديد، لكنني لا أمانع".

جدير بالذكر أن زاها كان قد شارك في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي رفقة كريستال بالاس وأحرز خمسة أهداف.