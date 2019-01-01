زانيولو: روما استحق أكثر من التعادل أمام ميلان

المباراة انتهت بالتعادل، ولاعب روما يريد المزيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم التعادل الإيجابي مباراة روما أمام ضيفه ميلان في العاصمة الإيطالية، وهي النتيجة التي لم تُعجب لاعب وسط الجالوروسي "نيكولو زانيولو".

صاحب هدف تعادل الجالوروسي في اللقاء تحدث لقناة سكاي سبورت قائلًا "كنا نستحق أكثر من نقطة، إذ سنحت لنا 3-4 فرص حقيقية للتسجيل".

أضاف "مع هذا، هي نقطة جيدة. قدمنا أداءً جيدًا وهناك مباراة أخرى لنفوز بها الأسبوع القادم. المدرب طلب مني الضغط على مدافعي ميلان وبعدها أفعل ما أجيد فعله".

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وكان ميلان قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف كريشتوف بيونتيك من تمريرة لوكاس باكيتا العرضية، لكن زانيولو نجح في إحراز هدف التعادل خلال الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وقد أهدر الفريق أكثر من فرصة نتيجة تألق جانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف.