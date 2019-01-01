زانيولو: الموهبة ليست كل شيء في كرة القدم

لاعب الوسط الإيطالي يشدد على أهمية التواضع والتركيز من أجل النجاح

يعتقد نيكولو زانيولو لاعب وسط روما، أن التواضع هو السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على مستواه.

النجم الإيطالي الشاب يعيش فترة توهج كبيرة مع روما هذا الموسم، وهو ما انتبهت له العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

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ومع ذلك شدد زانيولو على أهمية التركيز مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم.

لا .. ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004

يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وقال صاحب الـ19 عاماً:"أتمنى أن أكون النموذج الأفضل للجيل الحالي من اللاعبين الإيطاليين".

وأضاف:"يجب التحلي بالتواضع وإبقاء قدمي على الأرض، الجميع يتوقع مني الكثير، ولكن الموهبة ليست شيء يجب امتلاك عقلية جيدة للنجاح".

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وتابع:"منتخب إيطاليا؟ روبرتو مانشيني يقود الفريق نحو الطريق الصحيح".

جدير بالذكر أن زانيولو المستدعى مؤخراً لقائمة إيطاليا، نجح في تسجيل 5 أهداف في 23 مباراة بقميص روما هذا الموسم.