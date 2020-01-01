زانيتي: علينا احترام خيتافي وسنحذر منهم

المدير الرياضي لإنتر يشدد على صعوبة مباراة فريقه أمام خيتافي

شدد خافيير زانيتي، المدير الرياضي لنادي إنتر على أهمية احترام خيتافي، قبل مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي صباح اليوم، عن وقوع الأفاعي في مواجهة خيتافي خلال دور الـ 16 من البطولة.

وقال زانيتي في تصريحات عقبت القرعة: "خيتافي فريق قوي وصعب، سنستعد له كما نفعل لكل مباراة نخوضها".

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وواصل: "لا توجد مواجهات سابقة بيننا وبينهم، ولكننا نحترمهم كثيراً هم يحتلون المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني، سنحتاج لكثير من التركيز في مواجهتهم".

وتابع: "خيتافي هذا الموسم يتميز بقلة الأهداف التي تدخل شباكه، وبقوتهم الجسدية يجب أن نكون حذرين".

وتطرق أسطورة النيراتزوري، إلى الحديث عن مواجهة لودوجوريتس، في دور الـ 32 من البطولة، والتي تغلب فيها إنتر بأربعة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال زانيتي عن لودوجوريتس: "لم تكن مباراتنا معهم سهلة بالأمس، حتى بالنسبة للأجواء خارج الملعب".

جدير بالذكر أن مباراة ذهاب إنتر وخيتافي ستكون يوم 12 مارس القادم في إيطاليا، ومباراة العودة يوم 19 من الشهر ذاته في إسبانيا.