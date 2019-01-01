زانيتي يعلق على انتقال لاوتارو إلى برشلونة وعودة مورينيو إلى مدريد

اهتمام من البلوجرانا بمهاجم إنتر

علق نائب رئيس إنتر خافيير زانيتي على امكانية انتقال نجمه فريقه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة وإمكانية عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد.

وارتبط مارتينيز بالفريق الكتالوني ليكون بديلاً للويس سواريز في قيادة هجوم الفريق مستقبلاً في ظل تألقه الكبير هذا الموسم مع النيراتزوري.

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وقال زانيتي مع "ماركا": "قمنا باستثمار في لاوتارو نعرف أنه سيأتي بقيمته مستقبلاً، برشلونة؟ الفكرة أننا نريد الحفاظ عليه معنا، لايزال في الثانية والعشرين، يمكنه البقاء هنا لفترة".

وحول مورينيو: "تعرفون جوزيه، هو ينتظر فرصة كبيرة للعودة من بوابة نادي كبير، هو مدرب يحضر لكل تفصيلة ويعيش اللعبة بعاطفة كبيرة، يجلب لي ذكريات سعيدة".

وواصل: "ريال مدريد؟ لا أعرف، كان هناك من قبل ويعرف المنصب، ولكنه سيفكر جيداً قبل اتخاذ قراره، هو يبحث عن الأفضل".

وكشف زانيتي أنه كان قريباً من الانضمام للملكي: "قبل إنتر، تلقيت عدداً من العروض، وكان منها ريال مدريد، ولكن قلت أكثر من مرة، إنتر عائلتي، وأنا سعيد أنني قضيت حياتي هناك".

وانضم زانيتي إلى النيراتزوري في 1995، واستمر معه حتى الاعتزال في 2014.