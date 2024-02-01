زار النادي ودخل في حالة صمت .. تهديد إنجليزي لخطف جوهرة السويد من برشلونة!

الكرة الآن في ملعب النجم الشاب

يقاتل نادي برشلونة الإسباني بشدة من أجل إكمال التعاقد مع النجم السويدي الشاب لوكاس بيرجفال، وسط محاولات إنجليزية لخطف الصفقة.

صاحب الـ17 سنة الذي يلعب لنادي جورجاردنز السويدي، زار مرافق برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وتحدث إلى المسؤولين داخل النادي الكتالوني لمناقشة بعض الأمور المالية والرياضية.

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن السويدي أنهى زيارته إلى برشلونة وغادر النادي دون إعطاء رد إيجابي حول العرض المُقدم له.

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وأشارت إلى أن سبب عدم توقيع اللاعب حتى الآن، هو تدخل توتنهام بشكل مفاجىء لمحاولة خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة، لإقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه.

النادي اللندني أغرى بيرجفال باللعب للفريق الأول بشكل مباشر، وعلى الجانب الآخر قال له برشلونة إنه سيبدأ مع الفريق الرديف قبل تصعيده بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب السويدي الشاب برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في أوروبا بخط الوسط، ولعب مباراة واحدة مع منتخب بلاده الأول في يناير الماضي أمام إستونيا.