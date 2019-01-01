أخبار سعيدة للاتسيو بشأن زاباكوستا

مدافع تشيلسي لم يعد حلمًا بعيدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حملت الساعات الأخيرة أخبارًا سعيدة للاتسيو بشأن سعيه لضم دافيدي زاباكوستا مدافع تشيلسي.

إذ أفادت صحيفة إل ماسيجيرو أن النادي الإنجليزي بات مستعدًا للتخلي عن لاعبه الإيطالي بالإعارة مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب ماوريتسيو ساري الذي لم يمنحه سوى 18 دقيقة من اللعب هذا الموسم.

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وارتبط اللاعب بالعودة لإيطاليا مؤخرًا، مع وجود رغبة لدى أندية يوفنتوس وإنتر وروما في ضمه لكن التقارير الصحفية المتابعة تؤكد أفضلية لاتسيو للحصول على توقيعه خاصة بعد قُرب انتقال ظهيره الأيمن مارتن كاسيريس لبارما.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا بدأ مسيرته مع أتالانتا قبل الرحيل إلى تورينو حيث تألق هناك وطلبه أنطونيو كونتي في تشيلسي، وقد خاض 13 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا صنع خلالها هدفاً واحداً.