تشيفرين مهاجمًا يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد: أحدهم متلاعب بالميزانية وآخر يدفع للحكام.. فماذا فعل الثالث؟

برشلونة في موقف محرج للغاية؛ فهل تنتظره عقوبات محتملة؟

وصف السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقف برشلونة في قضيته مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية بـ "الخطير" للغاية.

ويُطلب برشلونة تفسيرًا عن سبب مدفوعاته المالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، إنريكيز نجريرا، التي كانت على مدار سنوات ويعللها النادي الكتالوني باستشارات فنية.

وتحدث ألكسندر لصحيفة Ekipa السلوفينية في حوار نقلته صحيفة ماركا الإسبانية تطرق فيه لأزمة برشلونة وقال: "لا يمكنني التعليق لسببين: الأول لأن لدينا لجنة تأديبية مستقلة مسؤولة عن الموضوع، والثاني لأن ليس لدي معلومات كافية بالتفاصيل عن الأمر. ومع ذلك فإن الأمر خطير للغاية؛ أخطر ما رأيته في كرة القدم. على مستوى كرة القدم الإسبانية فالأمر حُدد ولا يمكن أن تكون له عواقب تنافسية. لكن الموضوع وصل لمكتب المدعي العام الإسباني".

ورفض ألكسندر الرد عما إن كان برشلونة يواجه خطر عقوبات رياضية "لا أرغب في الرد على هذا السؤال".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فتح تحقيقًا حول أزمة مدفوعات برشلونة المالية غير المبررة لنجريرا، والتي يحقق فيها مكتب المدعي العام الإسباني.

وتحدث تشيفرين عن أندية السوبر ليج الثلاثة، برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وقال: "فريق متهم بالتلاعب في الميزانية -يوفنتوس- وآخر -برشلونة- يدفع للحكام، وسنرى ماذا فعل الثالث -ريال مدريد".

وكانت الأزمة قد اندلعت بين لأندية الثلاث والاتحادين الدولي والأوروبي حول إقامة بطولة السوبر ليج التي يصر عليها الأندية الثلاثة.