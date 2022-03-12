رئيس وزراء هولندا: عذرًا بايدن، الـ "فوتبول" تنتصر على الـ "سوكر"

كرة القدم التي يعرفها العالم كله انتصرت!

رد مارك روته رئيس وزراء هولندا بشكل ساخر على الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد فوز منتخب بلاده على الولايات المتحدة في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر.

جاء هذا في تغريدة نشرها روته بعد انتهاء اللقاء بفوز الهولنديين بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وكتب فيها: "عذرًا يا جو، كرة القدم تنتصر"، واستخدم مصطلح "football".

استخدام روته لمصطلح "football" يأتي بعد فيديو نشره بايدن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يحفز منتخب بلاده، وأطلق على اللعبة اسم "soccer" الشهير في الولايات المتحدة.

وظهر في المقطع نفسه اللاعب تايلر آدامز نجم الفريق الأمريكي وهو يلقي بالكرة للرئيس ليقول الأخير: "اسمها soccer هيا يا ولايات يا متحدة، يمكنكم أن تفعلونها يا رفاق".

جدير الذكر أن جدال "football" و"soccer" دائر في نطاق كرة القدم العالمية منذ سنوات بسبب استخدام الأمريكيين للاسم الأخير للتعبير عن كرة القدم في حين إنهم يستخدمون الأول للتعبير عن رياضة كرة القدم الأمريكية التي تلعب باليد والخوذات أيضًا.