رئيس نابولي يُنصف رونالدو: أردت إقالة رودي جارسيا في يوم تقديمه!

لم يكن يعرف أي شيء عن النادي الإيطالي

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن رغبته في إقالة الفرنسي رودي جارسيا في اليوم الذي قام بتقدميه فيه كمدرب للفريق.

جارسيا رحل عن صفوف النصر السعودي خلال الموسم الماضي بعد خلافات حادة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينضم إلى نابولي في الصيف خلفًا للوتشيانو سباليتي بطل الدوري الإيطالي، ولكنه تمت إقالته في نوفمبر الماضي ليأتي والتر ماتزاري بدلًا منه.

دي لورينتيس قال في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت:"اليوم الذي قدمته فيه كان يجب أن أقوم بانقلاب مسرحي وأعلن رحيله أمام الجماهير، لأنه جاء وقال لي أنا لا أعرف نابولي ولم أشاهد أي مباراة للفريق من قبل، ضحكت على هذه الجملة ولكنه كررها أكثر من مرة، كان يكفيه فقط أن يقدم نفس كرة القدم التي لعبها سباليتي".

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وأما عن المفاوضات مع لويس إنريكي:"لقد أحضر ممثليه إلى نابولي، ولكنه صدمني على مدار 3 أيام متواصلة بطلب الكثير من الأموال، كنا على وشك التوصل لاتفاق ولكنه رفض في النهاية لرغبته في الحصول على المزيد".

يذكر أن مسيرة جارسيا مع نابولي كانت قصيرة للغاية، حيث خاض خلالها 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل 4 مرات وخسر في مثلهم.