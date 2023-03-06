رئيس نابولي يهاجم الاتحاد الدولي: سرقوا الملايين!

أوريليو دي لورينتيس في ورطة!

هاجم أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الاتحاد الدولي لكرة القدم مدعيًا سرقة المسؤولين عنه لملايين الدولارات بعد مشاهدته لفيلم وثائقي مؤخرًا عن الأمر.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لصالح "كورييري ديلو سبورت" : "هل شاهدتم الفيلم الوثائقي الخاص بمنصة نتفليكس؟ لقد سرقوا الملايين، ويجلسون في سويسرا بعيدًا عن أي رقابة أو نظام قضائي أوروبي، ولا أحد يتحكم فيهم".

وأضاف عن وضع فريقه الآخر باري: "لو صعدوا للدوري الإيطالي سأقوم ببيع النادي لأحد الأشخاص، لكن يجب أن يكون يعرف كيف يدير النادي بشكل جيد".

وتمنع القوانين أن يمتلك نفس الشخص أو نفس الجهة ناديين في نفس الدوري، لذلك سيكون على دي لورينتيس أن يختار بين باري ونابولي.

جدير بالذكر أن باري يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الثانية بينما يحتل نابولي صدارة ترتيب الدرجة الأولى.