"لقد تغيرت كرة القدم الإنجليزية بفضل ما قدمه بيب"

كسر خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي، حاجز الصمت بشأن الأنباء المنتشرة حول رحيل بيب جوارديولا عن القيادة الفنية للفريق.

وقال المبارك في مقابلة صحفية مع صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد أجريت هذه المحادثة من جوارديولا عدة مرات على مدار سنوات العقد. لقد كان بيب دائمًا ملتزمًا تمامًا بكل عقد وقعه معنا".

وأضاف: "أي قرار يتعلق بمستقبله سنتخذه معًا، وليس لدي أدنى شك في أننا سنجد، كما فعلنا دائمًا، الحل الصحيح الذي يناسب بيب وينجح معنا".

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وأشاد المبارك بالدور الذي لعبه جوارديولا في مانشستر سيتي، قائلًا: "من الصعب أن تصف الكلمات ما قدمه بيب لهذا الفريق، أعتقد أن تأثيره كان على كرة القدم كافة. لقد تغيرت كرة القدم الإنجليزية بفضل ما قدمه بيب".

وواصل: "يمكنك النظر إلى الأرقام القياسية فقط، من أجل التاريخ، وأعتقد أنه قد حطم كل الأرقام القياسية تقريبًا في سجلاته. وهذه هي الأرقام القياسية التي أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا تحطيمها في المستقبل".

وختم رئيس مانشستر سيتي: "الفوز بـ6 ألقاب من بين آخر 7 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز وآخر 4 بطولات على التوالي أمر غير سهل على الإطلاق، للفوز بأربعة على التوالي، وفي وجوده الأرقام القياسية تستمر وتستمر".