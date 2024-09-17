Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

رئيس مانشستر سيتي السابق حول اتهامات الفساد: "أنا قلق!"

الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتي

تصريحات مثيرة لخوف جماهير السيتيزنس

أعرب ديفيد بيرنشتاين، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي من عام 1998 إلى عام 2003، عن مخاوفه بشأن الاتهامات المتعلقة باللعب المالي النظيف التي تضرب النادي.

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وأشار بيرنشتاين في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إلى خطورة الوضع وأعرب عن عدم ارتياحه باعتباره رئيسًا سابقًا ومشجعًا للنادي طوال حياته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيرنشتاين: "لست مندهشًا من وصول الأمر إلى هذه المرحلة، هناك 115 تهمة، وهي تغطي فترة زمنية طويلة، والآن باتت على السطح، لكنها اتهامات خطيرة ويجب الرد عليها".

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وأردف: "كان ينبغي عليهم (إدارة مانشستر سيتي) حل هذه المشكلة في وقت مبكر إلى حد ما، لكن هذه الأمور تستغرق وقتًا. أنا من مشجعي السيتي، فضلاً عن كوني رئيسًا سابقًا، وأنا قلق، يبدو أن الأمر جدي، سيكون لدى السيتي أفضل المحامين، وسيدافعون عن أنفسهم لأن لديهم الحق في القيام بذلك وسنرى ما سيحدث".

كما أشار بيرنشتاين إلى أن "تشويه إنجازات مانشستر سيتي في السنوات الماضية سيكون أمرًا محزنًا حقًا"، على حد وصفه.

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