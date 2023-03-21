رئيس ليون عن كريم بنزيما: سنتحمل جميع المخاطر من أجل إعادته

ليون يفتح أبوابه أمام كريم بنزيما!

يطمح النادي الفرنسي، أولمبيك ليون، بعودة نجم ريال مدريد، كريم بنزيما، مرة أخرى، بعدما قضى به أربع سنوات من قبل.

بنزيما كان قد انضم، إلى ليون عام 2005، في فريق الناشئين، حتى عام 2009، مغادرًا إلى ريال مدريد.

وتحدث رئيس ليون، إلى صحيفة "RMC Sport"، عن عودة بنزيما قائلًا: "إذا كانت لدينا إمكانية، ولو كانت صغيرة جدًا، للتمكن من إعادته، فسنقوم بذلك مع تحمل كل المخاطر".

وأضاف: "لقد شاهدت المباراة ضد برشلونة، لم تلق استحسان بعض الناس، لكنها كانت جيدة جدًا بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن بنزيما شارك مع ريال مدريد، هذا الموسم في 29 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفًا، وصنع 5، في جميع المسابقات.

ويسعى ريال مدريد من أجل تعزيز خط الهجوم للموسم المقبل، بسبب حالة الفرنسي البدنية.