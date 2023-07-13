رئيس لاتسيو يفضح الهلال رغم الإعلان الرسمي .. "صفقة سافيتش لم تحسم حتى الآن"

أكبر مفاجأة في صفقة سافيتش ونادي الهلال

فجّر كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الهلال.

الهلال أعلن أمس الأربعاء، تعاقده رسميًا مع سافيتش، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ42 مليون يورو تقريبًا.

لوتيتو أعلن في تصريحات لـ"ilmessaggero"، اليوم الخميس، أن انتقال النجم الصربي إلى الزعيم الهلالي، لم يتم بشكل رسمي - حتى الآن -؛ وذلك في رده عن سبب عدم إصدار ناديه، أي بيانٍ عن الصفقة.

وقال رئيس نادي لاتسيو: "نعم.. تم التوقيع على جميع الأوراق؛ ولكني لم أتحصل حتى الآن، على الدفعة الأولى من قيمة صفقة ميلينكوفيتش سافيتش، من نادي الهلال".

وحذر كلاوديو لوتيتو، من أنه سيمنع سافيتش، من اللعب في صفوف نادي الهلال، إذا لم يتحصل على قيمة الدفعة الأولى من الصفقة، خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، مثّل نادي لاتسيو الإيطالي، في الفترة من 2015 إلى 2023؛ حيث سجل 69 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 341 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.