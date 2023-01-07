رئيس كورينثيانز عن ضم رونالدو: كنت أتمنى أن لا يوافق!

هيثم محمدهيثم محمد
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Getty Images
انتقالاتكورينثيانزكريستيانو رونالدوالنصر

النجم البرتغالي اختار النصر

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كشف رئيس فريق كورينثيانز البرازيلي دويليو مونتيرو عن تقدمه بعرض رسمي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو انضم رسمياً الأسبوع الفائت لصفوف النصر، وأثناء تقديمه كشف عن تلقيه عدة عروض من جميع أنحاء العالم مؤخراً للتعاقد معه.

وقال مونتيرو مع "Bandeirantes' Donos da Bola": "قدمنا عرضاً لرونالدو براتب مثل الذي كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد ولمدة عامين بمساعدة الرعاة".

وأكمل: "كنت أعلم أن هناك عروضاً من أوروبا، ولكن عرض السعودية كان أعلى عشرين مرة، تحدثت مع جورجي مينديش عدة مرات وقدمنا العرض بالنهاية عبر طرف آخر".

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وواصل الرئيس: "تقدمت بالعرض وكنت أتمنى أن يرفضه، لا أنا أمزح، حذرنا الرعاة وكان يجب أن نقوم بالمحاولة لضمه، ويليان وريناتو أجوستو، لم يتوقع أحد انضمام الثنائي لنا ولكن الأفضل يجب أن يلعب في كورينثيانز".

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