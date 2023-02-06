رئيس دورتموند يحذر ليفربول من تكرار خطأه مع كلوب!

هل يرحل كلوب عن تدريب ليفربول؟

أرسل هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني تحذيرًا شديدًا لنادي ليفربول بشأن خسارة يورجن كلوب مدرب الفريق بعد النتائج السيئة الأخيرة للريدز.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن كلوب قد يرحل عن تدريب ليفربول خلال الأسابيع المقبلة بسبب الهزائم المتتالية للفريق وتراجع الأداء.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 11 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

وكان كلوب مدرب بوروسيا دورتموند سابقًا لذلك أرسل النادي تحذير لليفربول من تكرار خطأهم.

وقال المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند في كتابه والذي نقلت تصريحاته جريدة "ليفربول إيكو": "لم نحاول تغيير رأيه لكن ربما كان هذا خطأ ربما كان من الأفضل لو قمنا بتبديل الفريق بأكمله وليس المدرب".

وأضاف: "لأنني كنت أعرف ذلك لن نعود بمثل هذا المدرب أبدًا عندما قلت وداعًا جاءت دموع حقيقية ".

ويعاني فريق ليفربول كثيرًا هذا الموسم ومهددين بعدم التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.