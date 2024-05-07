رئيس خيتافي عن "جناحه" المتألق: ديكو ولابورتا تحدثا معي عنه!

نفى كل الأقاويل عن أتلتيكو مدريد

كشف أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، عن قيام جوان لابورتا رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي للنادي، بسؤاله عن ميسون جرينوود.

الجناح الإنجليزي يلعب لخيتافي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وانتشرت العديد من الأنباء حول اهتمام كبار الدوري الإسباني بالحصول على خدماته بعد انتهاء فترة إعارته، وذلك بسبب ظهوره بمستويات مميزة مع الفريق.

وحول ارتباط اللاعب بأتلتيكو مدريد بالتحديد، قال توريس لراديو ماركا:"أتلتيكو لم يسألني، الشخص الوحيد الذي تحدث عنه هو لابورتا عندما كان هنا، وكذلك كان ديكو متواجدًا وتناقشنا حول مستوى اللاعب".

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وعن مستقبل جرينود:"إذا كان الأمر يعتمد عليه ووالديه فهو سيستمر، يبدو أن مانشستر يونايتد لا يمانع بيعه، وأعتقد أنه سيبقى".

وكان جرينوود قد بحث عن فرصة خارج إنجلترا الصيف الماضي، وذلك للابتعاد عن الأضواء بعد اتهامه باستخدام العنف والاعتداء الجنسي على صديقته، قبل سقوط كل هذه الاتهامات.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمتلك 75% من ملكية اللاعب، بينما تصل نسبة خيتافي إلى 25%، مما يُعقد أي صفقة معقدة لانتقاله إلى أندية أخرى.