رئيس توتنهام يكشف عن شرط مفاجئ في عقد هاري كين مع بايرن ميونخ!

هل يعود هاري كين مجددًا إلى صفوف توتنهام؟

كشف دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، عن مشرط مفاجئ في عقد هاري كين المنتقل حديثًا إلى بايرن ميونخ.

وانضم قائد منتخب إنجلترا إلى صفوف العملاق البافاري في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم، في صفقة كلفت خزائن النادي الألماني 100 مليون جنية استرليني.

وقال ليفي في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "توتنهام لديه شرط إعادة شراء هاري كين في عقده مع بايرن ميونخ".

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وتابع: "أشكر هاري على كل ما فعله لأجلنا، إنه مرحب به دائمًا مرة أخرى، وطوال 19 عامًا قضاها في النادي، كان نموذجًا محترفًا، داخل وخارج الملعب ومصدر إلهام للاعبين الشباب".

واختتم: "إنه مُرحب دائمًا بعودته إلى هنا مجددًا، إنه محبوب للغاية، وعضو مهم في عائلة توتنهام، إلى الأبد في تاريخنا".